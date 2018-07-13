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"Технологическая долина" в Красноярске сможет перерабатывать до 0,5 млн тонн алюминия

Экономика и бизнес
13 июля, 8:10 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, июля. /ТАСС

Отмечается, что в рамках проекта уже есть заявки на производство колесных дисков, велосипедов и радиаторов

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КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. "Технологическая долина" (проект по глубокой переработке алюминия) в Красноярске при идеальном сценарии сможет перерабатывать до полумиллиона тонн алюминия в год. Об этом сообщил в пятницу журналистам президент "Русала" Владислав Соловьев.

"При идеальном сценарии, с учетом Красноярского металлургического завода, в долине сможем перерабатывать до полумиллиона тонн алюминия", - сказал он.

По его словам, сейчас уже в рамках проекта есть заявки на производство колесных дисков, велосипедов и радиаторов. "Мы сейчас занимаемся процессом продвижения возможностей этого места. Нужно убедить людей приехать в Красноярск, инвестировать деньги и открыть производство. Это сложная задача, но до конца года мы презентуем конкретные проекты, заинтересованность есть", - добавил Соловьев.

Технологическая долина

Губернатор Красноярского края, объединенная компания "Русал" и Алюминиевая ассоциация на Петербургском международном экономическом форуме 2016 года подписали протокол о намерениях по созданию инновационной промышленной территории "Алюминиевая долина" на территории сибирского региона. Предполагается, что "Алюминиевая долина" будет располагаться на нескольких площадках. Первая очередь проекта - порядка 120 га земельных участков для компаний инвесторов. Также сообщалось, что инвестиции в проект "Алюминиевой долины" прогнозируются от 24 до 40 млрд руб.

В рамках проекта планируется создать технологичную цепочку предприятий по глубокой переработке металла, чтобы из алюминия местного производства в Красноярском крае можно было выпускать продукцию высокого передела. В числе имеющихся инвестиционных проектов - создание участков для изготовления велосипедов, колесных дисков, профилей, алюминиевой посуды.

Концепция проекта в Хакасии предполагает создание новых перерабатывающих производств металлургической продукции высоких переделов в непосредственной близости от производителя первичного алюминия с возможностью прямых поставок металла. По предварительным оценкам, затраты на проект составят 130 млрд руб.

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