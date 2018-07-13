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"Русал" в 2018 году вложит в экологическую модернизацию завода в Красноярске $100 млн

Экономика и бизнес
13 июля, 8:13 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, июля. /ТАСС

В первый этап экологической модернизации компания уже вложила $300 млн

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. "Русал" вложит в 2018 году в экологическую модернизацию Красноярского алюминиевого завода $100 млн. Об этом ТАСС сообщил журналистам в Красноярске президент компании Владислав Соловьев.

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"Первый этап экологической модернизации завершен, мы вложили $300 млн. На втором - полная модернизация завода и перевод его на технологию "Экологического Содеберга" (которая предполагает автоматическую подачу глинозема, и позволяет эффективнее улавливать газы и снижать выбросы загрязняющих веществ - прим. ТАСС), мы вложим $100 млн. Второй этап завершится к концу года", - сказал он.

По словам Соловьева, в планах у компании - внедрить на заводе технологию "инертного анода", это может быть сделано к 2023 году. "Тогда мы получим полностью углероднонейтральный завод", - добавил он.

Красноярский алюминиевый завод был построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который кроме КрАЗа вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около одного миллиона тонн алюминия в год.

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