"Русал" в 2018 году вложит в экологическую модернизацию завода в Красноярске $100 млн

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. "Русал" вложит в 2018 году в экологическую модернизацию Красноярского алюминиевого завода $100 млн. Об этом ТАСС сообщил журналистам в Красноярске президент компании Владислав Соловьев.

"Первый этап экологической модернизации завершен, мы вложили $300 млн. На втором - полная модернизация завода и перевод его на технологию "Экологического Содеберга" (которая предполагает автоматическую подачу глинозема, и позволяет эффективнее улавливать газы и снижать выбросы загрязняющих веществ - прим. ТАСС), мы вложим $100 млн. Второй этап завершится к концу года", - сказал он.

По словам Соловьева, в планах у компании - внедрить на заводе технологию "инертного анода", это может быть сделано к 2023 году. "Тогда мы получим полностью углероднонейтральный завод", - добавил он.

Красноярский алюминиевый завод был построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который кроме КрАЗа вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около одного миллиона тонн алюминия в год.