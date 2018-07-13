Власти Москвы ожидают до 50 иностранных делегаций на Московском урбанистическом форуме

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) в этом году могут посетить 50 иностранных делегаций. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

Московский урбанистический форум пройдет с 17 по 22 июля в открывшемся осенью 2017 года парке "Зарядье".

"Мы закончили его [парк "Зарядье"] строительство, его открытие проводим именно "Урбан форумом", который мы проводим в восьмой раз. Он [форум] имеет колоссальный интерес. У нас более 300 иностранных спикеров заявились на участие, более 30 иностранных делегаций уже подтвердили [участие]. Думаю, что еще 20 делегаций [может быть]", - сказал он.

По словам Хуснуллина, всего в этом году на участие в форуме заявилось порядка 7 тыс. человек.

Темой Московского урбанистического форума станет "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", сессии будут посвящены развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Российские и международные урбанисты, социологи, экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира. Деловая программа пройдет 17-18 июля. Также запланирована фестивальная программа "Связывая поколения".