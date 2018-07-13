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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании "Диамант"

Экономика и бизнес
13 июля, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Такое решение принято регулятором в связи с неустранением в срок нарушений страхового законодательства

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и ОСАГО у страховой компании "Диамант", говорится в сообщении регулятора.

Данное решение было принято в связи с неустранением в срок нарушений страхового законодательства, из-за которых лицензии были приостановлены, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

29 июня Банк России приостановил указанные лицензии СК "Диамант" и ввел временную администрацию сроком на шесть месяцев. Решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания ЦБ.

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