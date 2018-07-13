На Камчатке открылся высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод

ТАСС, 13 июля. Высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод открылся в Карагинском районе Камчатки, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"На Камчатке при поддержке краевого правительства открылся еще один высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод. <…> Объем инвестиций в реализацию проекта ООО "Тымлатский рыбокомбинат" составил 2,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей - это кредитные средства, а 1 млрд рублей - собственные", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, все промышленные и инфраструктурные объекты удалось построить в рекордно короткие сроки: возведение рыбоперерабатывающего завода велось два сезона по пять месяцев, а все пусконаладочные работы произвели в этом году.

"Мощность нашего завода - 360 тонн в сутки по блочной заморозке и 40 тонн - по штучной продукции. Объем холодильника - 6500 тонн. Икорный цех может выпускать любые объемы, но те, которые поступают от рыбы, составят 20-25 тонн в сутки. Площадь завода составляет 11,8 тыс. кв. м (без вспомогательных зданий)", - цитирует пресс-служба генерального директора ООО "Тымлатский рыбокомбинат" Александра Литвиненко.

Завод предусматривает порядка 400 рабочих мест. Планируемые отчисления в бюджет края от деятельности нового предприятия составят 125 млн рублей в год.

Рыбоперерабатывающий завод, построенный на месте села Красное, - уже четвертый инвестиционный проект ООО "Тымлатский рыбокомбинат", реализуемый в рамках государственной региональной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края". Среди других проектов предприятия - приобретение холодильного оборудования и судна и строительство рыбоперерабатывающего комплекса.