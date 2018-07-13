Во Внукове открылся капсульный отель

Международный аэропорт Внуково объявил об открытии капсульного отеля. Он расположен на третьем этаже терминала A. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Теперь транзитные пассажиры, а также все желающие могут отдохнуть до или после перелета в специальных капсулах для сна", - говорится в сообщении.

Всего в круглосуточном отеле 12 капсул с Wi-Fi, кондиционером, телевизором, зеркалом, зарядными устройствами, будильником, хранением багажа и сейфом. Постельное белье, плед и подушка входят в стоимость. Оплата услуги почасовая - 290 рублей в час.

Забронировать капсулу можно на сайте аэропорта.