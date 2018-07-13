Внешэкономбанк рассчитывает расширить пул банков для Фабрики проектного финансирования

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Новые коммерческие банки заинтересованы в участии в Фабрике проектного финансирования, до конца года пул кредитных организаций расширится до 15 с нынешних 12, сообщила агентству ТАСС пресс-служба Внешэкономбанка.

"До конца 2018 года к программе "Фабрика проектного финансирования" готовы присоединиться еще несколько коммерческих банков. Так, по итогам этого года пул участников из числа ведущих финансовых институтов расширится до 15", - сказал представитель пресс-службы, не уточнив, какие банки планируют присоединиться к проекту.

В настоящее время в Фабрике участвуют Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Евразийский банк развития, Международный инвестиционный банк, Всероссийский банк развития регионов, Совкомбанк, банк "Зенит", Уралсиб, Альфа-банк, "Ак Барс" и банк "Санкт-Петербург".

"Механизм фабрики интересен коммерческим банкам тем, что используя инструмент синдицированного кредитования, они смогут разделять риски проектного финансирования с ВЭБ. В результате банки смогут включать в портфель фабрики те проекты, которые ранее в силу финансовых или рыночных ограничений ни они, ни их клиенты не могли реализовать", - пояснила пресс-служба ВЭБ.

Сейчас в рамках Фабрики ВЭБ работает над 12 проектами, ещё пять проектов находятся на предварительном рассмотрении.

О фабрике

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и Внешэкономбанка, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.