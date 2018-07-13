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Власти Москвы в 2018 проведут еще 10 конкурсов на дизайн для станций метро

Экономика и бизнес
13 июля, 10:44 UTC+3

Вице-мэр Марат Хуснуллин добавил, что город заинтересован, чтобы как можно больше архитекторов привлекались к различным архитектурным проектам

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Столичные власти планируют провести 10 конкурсов среди архитекторов на создание дизайна для станций московской подземки в ближайшие шесть месяцев 2018 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день стараемся проводить [конкурсы на дизайн] на крупные, знаковые станции. Сейчас мы готовим ряд технических заданий. По мере готовности станции к уже непосредственному проектированию, мы еще порядка десяти конкурсов [на дизайн] в ближайшие полгода планируем провести", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о новых конкурсах на дизайн новых станций метро.

Хуснуллин добавил, что власти Москвы в целом заинтересованы, чтобы, как можно больше архитекторов города были привлечены к различным архитектурным проектам.

"Мы очень активно взаимодействуем с союзами архитекторов Москвы и России. Мэром поставлена задача в городе по максимуму реализовывать качественные и красивые архитектурные проекты. Мы сейчас увеличиваем с количество ежегодных конкурсов, включая международные", - добавил вице-мэр.

Он подчеркнул, что столичный стройкомплекс также находится в диалоге с архитекторами и по вопросам законодательства, связанного с регулированием сферы архитектуры и градостроительства. --0--ерю/зи

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