В ЕАО реконструируют закрывшийся после наводнения на Амуре пункт пропуска

ТАСС, 13 июля. Хабаровская компания "Сэвэн" в 2018-2019 годах модернизирует грузопассажирский пункт пропуска через границу РФ с Китаем в селе Пашково в Облученском районе Еврейской АО, не работавший с 2013 года после подтопления во время наводнения на Амуре. Об этом ТАСС в пятницу сообщил гендиректор компании-инвестора Александр Ситниченко.

"Планируем вложить порядка 350 млн рублей в реконструкцию грузопассажирского пункта пропуска в селе Пашково в ЕАО, там необходимо полностью отремонтировать административно-бытовой корпус, построить автовокзал, склады и еще несколько объектов, необходимых для таможенных процедур", - сказал Ситниченко.

Провести все работы планируется в течение 2018-2019 годов, открыть пункт пропуска - в 2019 году. С началом его работы будет трудоустроено порядка 50 человек. Рядом с пунктом пропуска планируется создать сопутствующую инфраструктуру - построить мини-гостиницу, стоянку, открыть магазины.

Как отметил Ситниченко, ранее через Пашково везли лесоматериалы, сельскохозяйственную продукцию. Во время наводнения на Амуре 2013 года сооружения пункта пропуска оказались подтоплены и пришли в негодность, объект перестал работать. Предпринимателям приходится везти грузы через другие пункты пропуска, что увеличивает затраты - финансовые и временные. С открытием после реконструкции пункта пропуска в Пашкове через него будут перевозиться лес, соя, бруситы, железорудный концентрат с Кимкано-Сутарского ГОКа.

Ситниченко добавил, что пункт пропуска в Китае - в городском округе Ичунь в провинции Хэйлунцзян - уже построен и готов к работе. По данным правительства ЕАО, ранее через Пашково проходило более 50% внешнеторгового оборота, отправляемого через пункты пропуска области, так как это кратчайший путь для перевозок многих грузов в Китай. В настоящее время в Пашкове работает только порт - осуществляются внутренние перевозки по Амуру.

Компания "Сэвэн" образована в 2006 году, работает в сегменте строительства, последние годы занимается экспортом сои.