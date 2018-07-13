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Россельхознадзор ограничил поставки в страны ЕАЭС с четырех предприятий РФ

Экономика и бизнес
13 июля, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ограничения касаются Барнаульского молочного комбината, предприятия "Приоскопье", компании "Си-продукт" и ОАО "Московский завод плавленых сыров "Карат"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с четырех российских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

В частности, ограничения касаются Барнаульского молочного комбината, где специалисты выявили повторное наличие дрожжей и плесени в твороге, растительного масла и жиров в кефире и несоответствие массовой доли жира в сливках.

В белгородском предприятии "Приоскопье" Россельхознадзор вновь обнаружил листерии в полуфабрикатах из мяса птицы, а также остатки запрещенных и вредных веществ в продукции из птицы.

Кроме того, специалисты выявили остатки запрещенных и вредных веществ в меде компании "Си-продукт" из Санкт-Петербурга и растительных масел и жиров в сыре производства ОАО "Московский завод плавленых сыров "Карат".

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