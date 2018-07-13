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Глава "Уралвагонзавода": корпорация выставила на продажу еще несколько активов

Экономика и бизнес
13 июля, 11:12 UTC+3

В их число входят компании, которые работали за рубежом, отметил Александр Потапов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) после продажи ряда активов в России - "Каменск-Уральского литейного завода", "Тверского вагоностроительного завода", "УВЗ-Логистики" - планирует реализовать еще несколько, в том числе за рубежом, сообщил в интервью ТАСС глава корпорации Александр Потапов.

"Корпорация выставила на продажу другие активы, которые для нас не являются жизнеобеспечивающими. В том числе и компании, которые у нас работали за рубежом. Мы уже доложили об этом главному акционеру - госкорпорации "Ростех", соответствующие решения приняты, работа ведется", - сказал Потапов, добавив, что продажа будет осуществляться в 2018-2019 году.

Глава УВЗ не стал уточнять о каких конкретно компаниях идет речь, сославшись на санкционные риски. "Уралвагонзавод" находится под определенными ограничениями и санкциями, поэтому не всегда считаем нужным публичить эту информацию, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей", - отметил он.

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