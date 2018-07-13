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Минфин Франции приветствует единство стран ЕС в ответ на повышение пошлин США

Экономика и бизнес
13 июля, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что провел переговоры с главой минэкономики ФРГ Петером Альтмайером по поводу американских пошлин

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ТАСС, 13 июля. Страны ЕС сохраняют единую позицию по поводу повышения импортных пошлин со стороны США на европейские товары, и это правильная стратегия в свете подобной политики Вашингтона. Об этом заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр перед началом встречи глав экономических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

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"Все понимают, что единство европейских держав - это правильный ответ на увеличение пошлин, - подчеркнул он. - Между странами ЕС существует единство, мы решительно настроены сохранить его".

Министр также заявил, что провел в среду переговоры с главой минэкономики ФРГ Петером Альтмайером по поводу американских пошлин, в том числе на продукцию европейских автопроизводителей. "Никто и никогда не разделит Германию и Францию. И никто не разделит страны ЕС", - сказал Ле Мэр.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. В ответ 22 июня ЕС принял торговые контрмеры в отношении обширного списка американской металлургической, аграрной, химической продукции. Общий объем данного американского экспорта в Европу составляет около €2,8 млрд в год.

Президент США Дональд Трамп в конце июня написал в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки. Агентство Bloomberg в тот же день сообщило, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.

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