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Совфед одобрил закон о штрафах для органов власти за необновленные схемы теплоснабжения

Экономика и бизнес
13 июля, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Размер штрафа составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о взимании штрафов с должностных лиц за нарушение требования о своевременном обновлении схем теплоснабжения, а также за недостаточное информирование жителей о публичных слушаниях по теплосетям.

Согласно пояснительным материалам, на данный момент для должностных лиц в крупных городах с населением от 500 тыс. человек не предусмотрено никаких санкций за несвоевременную актуализацию схемы теплоснабжения, являющейся "стратегическим документом", разрабатываемым на 15 лет.

"Отсутствие утвержденной схемы теплоснабжения приводит к невозможности принятия оптимальных инвестиционных решений, к затягиванию сроков назначения единой теплоснабжающей организации, сроков подключения потребителей к системам теплоснабжения", - говорится в пояснительной записке к закону, проект которого был предложен правительством.

В связи с этим предлагается установить, что затягивание сроков актуализации схем или их разработка с нарушением установленных норм карается штрафом в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Аналогичные меры предусмотрены и для чиновников, которые не предприняли достаточных усилий для информирования граждан о проведении публичных слушаний по теплосетям либо не выполнили предписания федеральных органов власти. При повторном нарушении штраф может составить 50 тыс. рублей, должностное лицо может быть отстранено от работы на срок до двух лет.

На заседании в пятницу Совет Федерации также принял другой правительственный закон, который обязывает муниципальные учреждения "в сопоставимых условиях" снизить суммарный объем потребляемых энергоресурсов в соответствии с требованиями, установленными кабинетом министров.

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