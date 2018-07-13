Тегеран назвал разрешимыми проблемы после запрета Вашингтона на экспорт иранской нефти

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Иран справится с проблемами, которые могут возникнуть после восстановления запрета со стороны США на экспорт иранской нефти. Об этом заявил в пятницу советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти, выступая в Международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Будет трудно, тяжело, но мы тоже научились, как вести маркетинг, как получать деньги за нефть, - отметил Велаяти. - Нет неразрешимых вопросов. Проблемы будут, но они не останутся неурегулированными".

"То, что хотят сделать США, - больше психологическое влияние, - сказал он. - Да, цена на нефть будет повышаться. Это во вред потребителям, но на пользу производителям".

Экстерриториальные санкции США начнут вводиться уже летом. Ранее в Госдепартаменте пояснили, что первая часть ограничений будет восстановлена 6 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана и торговлю золотом. Остальные санкции вступят в силу 4 ноября и затронут энергетическую отрасль страны. При этом в Вашингтоне открыто заявляют, что нацелены "до нуля" сократить доходы Тегерана от продажи нефти.