МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Рост цен на бензин в июне замедлился более чем в 2,5 раза - до 2,1% в месячном выражении с 5,6% в мае благодаря мерам по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.

Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития "Картина инфляции. Июль 2018 года".

"Как и ожидалось, темп роста цен на бензин в июне снизился до 2,1% м/м с 5,6% м/м в мае, что было связано с реализацией мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов", - говорится в комментарии министерства.

При этом цены на непродовольственные товары с исключением подакцизной продукции в июне третий месяц подряд росли темпом около 0,3% в месячном выражении с поправкой на сезонность.

С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры - снизить акцизы на бензин и дизель и отказаться от плана повысить их с 1 июля. Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пригрозило повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.