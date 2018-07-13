АТОР: более 1,3 тыс. клиентов "Натали Турс" остаются за рубежом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. клиентов старейшего российского туроператора "Натали Турс" остаются за рубежом, причем большинство из них вернется в РФ к концу следующей недели. Об этом говорится в сообщении ассоциации туроператоров России (АТОР).

"На данный момент за рубежом по туристическим пакетам "Натали Турс" находится 1 тыс. 313 туристов этой компании. Все они имеют на руках обратные билеты. Большинство туристов вернется в Россию до середины следующей недели. На момент 18 июля за рубежом будет оставаться около 100 туристов компании", - говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что наибольшее число туристов "Натали Турс" находится в Испании (530 человек), ОАЭ (129 человек), Италии (127 человек), Турции (104 человек), Греции (85 человек), Индонезии (66 человек), Таиланде (64 человека), на Кипре (31 человек), Кубе (28 человек), Мальдивах (26 человек), в Чехии (20 человек), Черногории (18 человек), Португалии (18 человек) и Франции (17 человек). По восемь туристов компании находится в Азербайджане и Израиле, по семь человек - в Китае и Вьетнаме. При этом на Шри-Ланке на 12 июля находилось шесть туристов "Натали Турс", по два человека находится в Абхазии, Болгарии, Венгрии, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании и США.

Еще 18 туристов отдыхали по линии туроператора в России, а восемь человек - в Египте. Эти 26 человек вылетели с отдыха 12 июля, уточнили в ассоциации.

Также, помимо пакетных туристов, на отдых вылетают клиенты компании, которым удалось сохранить билеты на регулярные рейсы. Наземное обслуживание они будут оплачивать повторно. В "Натали Турс" обещают компенсировать туристам эти затраты, но сроки выплаты компенсаций по-прежнему не называются. Обратные билеты у туристов есть, добавили в АТОР.

О ситуации с "Натали Турс"

Один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" 29 июня разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса на чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложил вернуть деньги пострадавшим туристам. 4 июля структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - сообщила, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.