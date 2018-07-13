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ЦБ согласовал объединение трех НПФ группы "Открытие"

Экономика и бизнес
13 июля, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Крупнейший на рынке объединенный НПФ появится в III квартале 2018 года

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ЦБ согласовал присоединение НПФ "Электроэнергетики" и НПФ РГС к НПФ "Лукойл-Гарант" (все три фонда входят в группу санируемого банка ФК "Открытие"), сообщил регулятор.

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Объединенный НПФ, который станет одним из крупнейших на рынке, появится в III квартале 2018 года, сообщил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов, слова которого приводит пресс-служба "Лукойл-Гаранта".

Клиентские базы трех НПФ готовы к физическому объединению в момент завершения юридических процедур, клиенты присоединяемых фондов получат доступ к личному кабинету НПФ "Лукойл-Гарант", добавил гендиректор НПФ Денис Рудоманенко.

Для клиентов реорганизация фондов не требует перезаключения договоров, объединенный фонд в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенных фондов. Условия корпоративных программ также остаются неизменными, отмечается в сообщении фонда.

Акционер фондов - ФК "Открытие" принадлежит ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.

29 июня ЦБ сообщил, что докапитализирует фонды "Открытия" на 31,8 млрд руб. В конце 2017 года убыточные НПФ группы были докапитализированы Центробанком на 42,9 млрд руб.

На 31 марта 2018 совокупные активы объединяемых фондов составляют 589 млрд руб., количество клиентов - порядка 8 млн человек. Доля рынка НПФ группы банка "Открытие" составляет 19,3% в сегменте обязательного пенсионного страхования и 5,8% - в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения, отмечается в сообщении фондов.

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