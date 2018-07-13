Минсельхоз: урожай пшеницы в РФ в 2018 году может составить 64,4 млн тонн

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует урожай пшеницы в 2018 году в объеме 64,4 млн т, общий прогноз по урожаю зерна сохраняется на уровне 100 млн т.

Такие данные сообщил ТАСС представитель министерства.

"Общий объем потерь урожая может составить около 30 млн т, а валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 млн т, в том числе пшеницы - 64,4 млн т", - сказал он.

Как отметили в министерстве, в 2018 году в ряде субъектов России наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В частности, в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чеченской Республики, Республики Крым, Волгоградской области, Республики Алтай, Республики Калмыкия.

По данным Минсельхоза, режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях, наблюдаются засушливые явления на территориях Самарской и Саратовской областей, на части территории Ставропольского края.

"Еще в восьми субъектах РФ режим чрезвычайной ситуации объявлен в результате переувлажнения почвы (Алтайский край, Архангельская область, Республика Саха, Томская область, Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область, Забайкальский край). В Тюменской, Курганской и Свердловской областях из-за обильных осадков, сроки сева были сдвинуты на 2-3 недели, что может привести к значительному снижению урожайности", - указали в министерстве.

Урожай зерна в РФ в 2017 году составил рекордные 135,4 млн т, в том числе - 85,9 млн т пшеницы. Экспорт зерновых в 2017-2018 сельхозгоду достиг 52,4 млн т.