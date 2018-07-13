Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко упрекнула главу "Почты России" в незнании реальных зарплат почтальонов

Экономика и бизнес
13 июля, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Спикер Совфеда обратилась к сенаторам с просьбой держать этот вопрос на контроле до тех пор, "пока не будет поправлено положение почтальонов"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала руководителю "Почты России" Николаю Подгузову на то, что он не владеет информацией о реальных зарплатах почтальонов в регионах, и призвала сенаторов довести до его сведения собранные материалы по этому вопросу.

Смотрите также

Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов

"Почта России" самостоятельно займется тестированием дронов для доставки посылок

Глава "Почты России" не исключил дальнейшего повышения зарплат работников предприятия

В конце июня Матвиенко в ходе обсуждения закона о реорганизации "Почты России" на пленарном заседании возмутилась демонстративными запусками дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов, призвав Подгузова "не заниматься неправильным пиаром". Глава "Почты России", отвечая на вопрос Матвиенко, сообщил тогда, что в среднем по регионам зарплата почтальонов составляет 15 тыс. рублей, а минимальная заработная плата равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), то есть 11 тыс. 163 рублям.

"Мы об этом знали, но мы еще раз почитали эти справки. Очень стыдно за руководителя ["Почты России"], который вообще не владеет [информацией]. Не царское дело, наверное, почтальонами заниматься", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в пятницу после того, как сенаторы рассказали о ситуации с почтальонами по итогам работы в регионах.

Она отметила, что главе комитета Совфеда по экономической политике Дмитрию Мезенцеву поручено обобщить информацию о зарплатах почтальонов, собранную в регионах, и направить ее Подгузову. "Может быть, он из наших материалов узнает реальное положение дел на почте, чтобы принять меры и доложить нам о том, что сделано. Потому что до сих пор 6-8 тыс. [рублей получают почтальоны], несмотря на то, что с 1 мая вступил в силу закон о МРОТ", - сказала Матвиенко.

"Они уже с 1 мая не имеют права платить меньше, но платят. Начинают сокращать почтальонов, чтобы найти деньги на зарплаты", - продолжила она.

Спикер Совфеда попросила сенаторов держать на контроле этот вопрос, "пока не будет поправлено положение почтальонов", поскольку эти люди, по ее словам, являются основными, опорными фигурами во всей системе почты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Подгузов, Николай Радиевич Мезенцев, Дмитрий Федорович Матвиенко, Валентина Ивановна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
2
Комиссия по этике FIDE отстранила Илюмжинова от должности президента организации
3
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
4
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
5
Украинца Панова приговорили к восьми годам лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
Сын адмирала и страж Олимпиады: чем известен новый глава МИД Великобритании Джереми Хант
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!