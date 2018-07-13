"Роснефть" договорилась о реализации своей продукции с немецкими компаниями с 2019 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Rosneft Deutschland (дочерняя компания "Роснефти") подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 года. Как сообщается в пресс-релизе "Роснефти", с компанией Helm AG, в частности, было подписано соглашение о реализации пропилена, производимого Rosneft Deutschland на НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO в Германии.

Кроме того, с компанией Brenntag International Chemicals был подписан контракт о купле-продаже ароматических углеводородов и серы производства Rosneft Deutschland.

Helm AG - частное предприятие с центральным офисом в Гамбурге. Компания занимается продажей и дистрибуцией нефтехимической продукции, имеет собственные подразделения сырьевых и производных нефтехимических продуктов, работает в том числе с такими отраслями, как сельское хозяйство и фармацевтика.

Brenntag является одним из мировых лидеров рынка дистрибуции химических продуктов, обеспечивает все крупнейшие рынки за счет своего широкого портфеля товаров и услуг. Компания со штаб-квартирой в городе Эссен (Германия) управляет глобальной сетью из более 530 точек в 74 странах.

"Роснефть" - третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки с общим объемом мощностей 12,5 млн тонн в год, что составляет более чем 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Германии. Средняя глубина переработки мощностей компании - 93%.