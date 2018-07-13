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СМИ: Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток - 2"

Экономика и бизнес
13 июля, 12:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Речь идет о сумме в четверть миллиона долларов

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© Алексей Филиппов/ТАСС

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Украинские государственные компании, включая "Нафтогаз Украины", потратили почти четверть миллиона долларов за полгода на лоббирование своих интересов в США, в том числе и на дискредитацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в отчете лоббистской компании Yorktown Solutions, на который ссылается в пятницу украинское издание "Страна".

По данным издания, о контракте "Нафтогаза" с американскими лоббистами стало известно еще в 2017 году. В украинской компании назвали данную меру ответной реакцией на "интенсификацию лоббистской кампании "Газпрома".

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

В феврале 2018 года "Нафтогаз" заключил с Yorktown Solutions еще один договор на сумму $465 тыс. Задача лоббистов заключалась в подготовке статей, колонок и исследований, направленных против строительства "Северного потока - 2". Также они должны были поддерживать интеграцию украинского и европейского энергетических рынков.

Согласно отчету, "Нафтогаз" и его "дочка" - Киевская организация работодателей нефтяной и газовой промышленности - перечислили Yorktown Solutions на сегодняшний день $169,9 тыс. Кроме того, лоббисты заключили контракт и с украинскими военными госкомпаниями "Укринмаш" и "Спецтехноэкспорт". Всего от украинских госкомпаний они получили $215 тыс.

В то же время, как пишет издание, согласно данным Сената США, с 2017 года интересы реализующих "Северный поток - 2" компаний лоббировали четыре фирмы: Capitol Counsel, Hawksbill Group, Roberti Global и SMW Partners. Всего за это время они получили $2,1 млн.

"Северный поток-2" - проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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