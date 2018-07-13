Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оплата пошлин за интернет-покупки через "Почту России" может начаться осенью

Экономика и бизнес
13 июля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее Минфин сообщал, что ФТС совместно с "Почтой России" запустят эксперимент по автоматизированному взиманию таможенных платежей для трансграничной интернет-торговли

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Возможность оплачивать таможенные платежи сверх нормы беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов через "Почту России" у населения может появится в сентябре. Также Минфин ожидает, что закон о таможенном регулировании все же будет принят в эту сессию Госдумы до конца июля. Об этом сообщил ТАСС замминистра финансов Илья Трунин.

"К осени (станет возможна оплата пошлин за интернет- покупки через "Почту России" - прим.ТАСС). Сначала нужно принять закон о таможенном регулировании. Мы ожидаем, что он будет принят в эту сессию, второе чтение назначено на 17 июля, - сказал Трунин.

Он пояснил, что в законе содержится норма по оплате таможенных пошлин физических лиц в отделениях "Почты России". После принятия закона Минфину надо будет выпустить нормативный акт, а Федеральной таможенной службе и "Почте России" провести техническую подготовку.

Ранее Минфин сообщал, что ФТС РФ совместно с "Почтой России" в этом году запустят эксперимент по автоматизированному взиманию таможенных платежей для трансграничной интернет-торговли.

Предложения ФТС

В июне ФТС предложила снизить единую ставку пошлин на посылки из интернет-магазинов до 20%, но не менее €1 за килограм. Отмена порога беспошлинного ввоза и уплата пошлины с каждой посылки из зарубежных интернет-магазинов, по мнению ФТС, поможет уравнять конкуренцию в трансграничной торговли.

Эти предложения ФТС России направила на рассмотрение в Минфин. Глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов ранее высказался, что Минфин в целом согласен с предложениями ФТС, но такие изменения возможны не ранее 2021 года и только после оценки готовности информационных систем таможни.

Пресс-служба Минпромторга ранее сообщала, что пошлина с каждой интернет-покупки уменьшит ассортимент для потребителя и при этом не будет стимулировать производство отечественной продукции.

По мнению ведомства, между уплатой иностранным интернет- магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница. Минпромторг считает, что сборы с граждан за каждое почтовое отправление - это новый прямой налог на потребителя.

Порог беспошлинного ввоза

Сейчас в России стоимостная и весовая нормы, в пределах которых товары из интернет-магазинов могут ввозиться без уплаты таможенных платежей, составляют €1000 и 31 килограмм в течение месяца.

Новый Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза предлагает постепенно снижение действующего порога беспошлинного ввоза, начиная с 2019 года.

В соответствии с проектом постановления правительства РФ снижение данных норм должно произойти с 1 июля 2018 года до €500 в течение календарного месяца, а с 1 января 2019 года - до €200 за каждое отправление.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трунин, Илья Вячеславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник
5
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
СМИ: Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!