Оплата пошлин за интернет-покупки через "Почту России" может начаться осенью

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Возможность оплачивать таможенные платежи сверх нормы беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов через "Почту России" у населения может появится в сентябре. Также Минфин ожидает, что закон о таможенном регулировании все же будет принят в эту сессию Госдумы до конца июля. Об этом сообщил ТАСС замминистра финансов Илья Трунин.

"К осени (станет возможна оплата пошлин за интернет- покупки через "Почту России" - прим.ТАСС). Сначала нужно принять закон о таможенном регулировании. Мы ожидаем, что он будет принят в эту сессию, второе чтение назначено на 17 июля, - сказал Трунин.

Он пояснил, что в законе содержится норма по оплате таможенных пошлин физических лиц в отделениях "Почты России". После принятия закона Минфину надо будет выпустить нормативный акт, а Федеральной таможенной службе и "Почте России" провести техническую подготовку.

Ранее Минфин сообщал, что ФТС РФ совместно с "Почтой России" в этом году запустят эксперимент по автоматизированному взиманию таможенных платежей для трансграничной интернет-торговли.

Предложения ФТС

В июне ФТС предложила снизить единую ставку пошлин на посылки из интернет-магазинов до 20%, но не менее €1 за килограм. Отмена порога беспошлинного ввоза и уплата пошлины с каждой посылки из зарубежных интернет-магазинов, по мнению ФТС, поможет уравнять конкуренцию в трансграничной торговли.

Эти предложения ФТС России направила на рассмотрение в Минфин. Глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов ранее высказался, что Минфин в целом согласен с предложениями ФТС, но такие изменения возможны не ранее 2021 года и только после оценки готовности информационных систем таможни.

Пресс-служба Минпромторга ранее сообщала, что пошлина с каждой интернет-покупки уменьшит ассортимент для потребителя и при этом не будет стимулировать производство отечественной продукции.

По мнению ведомства, между уплатой иностранным интернет- магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница. Минпромторг считает, что сборы с граждан за каждое почтовое отправление - это новый прямой налог на потребителя.

Порог беспошлинного ввоза

Сейчас в России стоимостная и весовая нормы, в пределах которых товары из интернет-магазинов могут ввозиться без уплаты таможенных платежей, составляют €1000 и 31 килограмм в течение месяца.

Новый Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза предлагает постепенно снижение действующего порога беспошлинного ввоза, начиная с 2019 года.

В соответствии с проектом постановления правительства РФ снижение данных норм должно произойти с 1 июля 2018 года до €500 в течение календарного месяца, а с 1 января 2019 года - до €200 за каждое отправление.