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Лавров: позиция США по "Северному потоку - 2" носит идеологический характер

Экономика и бизнес
13 июля, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал членов НАТО, одобривших строительство газопровода

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Позиция Вашингтона по газопроводу "Северный поток - 2" носит не экономический, а идеологический характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу RT.

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"[Президент США Дональд] Трамп назвал [президента России Владимира] Путина сильным конкурентом. Но говоря о конкуренции, я всегда считаю, что свободный рынок предполагает честную конкуренцию. Министр энергетики США мистер [Рик] Перри сказал, что "Северный поток - 2" должен быть остановлен, а те европейские страны, чьи компании участвуют в проекте, подвергнуты санкциям со стороны США, потому что США конкурируют с авторитарным газом из России. Это не экономика, это не конкуренция, это чистая идеология", - подчеркнул глава МИД.

Трамп, выступая 11 июля на саммите НАТО в Брюсселе, выступил с резкой критикой стран - членов альянса, одобривших строительство газопровода "Северный поток - 2". В частности, он назвал Германию "заложницей России".

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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