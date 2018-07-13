Новак: текущий уровень цен на нефть вызван торговой войной США

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Текущий уровень цен на нефть вызван, в частности, и торговой войной США, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Для глобальной экономики [снижение цен на нефть] - это негативные сигналы. Цены на нефть волатильные и реагируют на общие сигналы, которые происходят. Цены, которые есть, они отражают и заявления о торговых войнах", - сказал он журналистам.

Цены на нефть начали резко падать 11 июля, снижение стоимости нефти марки Brent составило в тот день $4, а максимально они снижались на $5 - до $73 за баррель. По состоянию на 12:54 цены на нефть продолжают падать и составляют $73,56 за баррель. (-1,2% к предыдущему закрытию).