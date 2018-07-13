Ваш регион:
Политика
Экономика и бизнес
Общество
Происшествия
Спорт
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рубцовск первым из городов РФ перейдет на модель энергорынка "альтернативная котельная"

Экономика и бизнес
13 июля, 14:00 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 13, июля. /ТАСС

После рассмотрения документов Минэнерго и согласования проекта с Минстроем и ФАС России, предложение будет направлено в правительство РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Администрация Рубцовска и Сибирская генерирующая компания (СГК) направили в Минэнерго документы на присвоение городу статуса ценовой зоны теплоснабжения, предполагающий переход города на новую модель рынка теплоэнергии с ценообразованием по методу "альтернативной котельной". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СГК.

"В случае благополучного прохождения всех необходимых процедур, Рубцовск может одним из первых в России перейти на новую модель рынка тепловой энергии", - сказали в пресс-службе.

По информации компании, после рассмотрения документов Минэнерго и согласования проекта с Минстроем и ФАС России, предложение об отнесении Рубцовска к ценовой зоне будет направлено в правительство РФ, которое утвердит новый порядок ценообразования в муниципалитете.

Метод "альтернативной котельной" призван изменить систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и найти деньги на модернизацию теплосетей. Соответствующий закон был принят в прошлом году и вступил в силу с 1 июля 2018 года. Для перехода на новый метод тарифного регулирования требуется не только желание компаний, работающих в том или ином регионе, но и местных властей.

Этот метод предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. В настоящее время тариф устанавливается регулирующим органом исходя из затрат ресурсоснабжающих организаций (ремонт, модернизация оборудования, зарплата и так далее), а также прибыли, которую может получить поставщик тепла. При рассмотрении тарифа до его утверждения из него могут исключаться необоснованные затраты.

СГК реализует инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения в Рубцовске со второй половины 2016 года. Суммарный объем вложений составляет около 2 млрд рублей. В частности, в 2017 году на реализацию СГК направила 1,1 млрд рублей. В счет этих средств было построено и переложено порядка 20 км теплосетей и установлено два новых угольных котла на Южной тепловой станции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
2
МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва
3
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
4
Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор
5
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
6
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
7
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!