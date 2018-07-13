Рубцовск первым из городов РФ перейдет на модель энергорынка "альтернативная котельная"

БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Администрация Рубцовска и Сибирская генерирующая компания (СГК) направили в Минэнерго документы на присвоение городу статуса ценовой зоны теплоснабжения, предполагающий переход города на новую модель рынка теплоэнергии с ценообразованием по методу "альтернативной котельной". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СГК.

"В случае благополучного прохождения всех необходимых процедур, Рубцовск может одним из первых в России перейти на новую модель рынка тепловой энергии", - сказали в пресс-службе.

По информации компании, после рассмотрения документов Минэнерго и согласования проекта с Минстроем и ФАС России, предложение об отнесении Рубцовска к ценовой зоне будет направлено в правительство РФ, которое утвердит новый порядок ценообразования в муниципалитете.

Метод "альтернативной котельной" призван изменить систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и найти деньги на модернизацию теплосетей. Соответствующий закон был принят в прошлом году и вступил в силу с 1 июля 2018 года. Для перехода на новый метод тарифного регулирования требуется не только желание компаний, работающих в том или ином регионе, но и местных властей.

Этот метод предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. В настоящее время тариф устанавливается регулирующим органом исходя из затрат ресурсоснабжающих организаций (ремонт, модернизация оборудования, зарплата и так далее), а также прибыли, которую может получить поставщик тепла. При рассмотрении тарифа до его утверждения из него могут исключаться необоснованные затраты.

СГК реализует инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения в Рубцовске со второй половины 2016 года. Суммарный объем вложений составляет около 2 млрд рублей. В частности, в 2017 году на реализацию СГК направила 1,1 млрд рублей. В счет этих средств было построено и переложено порядка 20 км теплосетей и установлено два новых угольных котла на Южной тепловой станции.