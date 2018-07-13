Путин переадресовал вопрос распределения квот на вылов рыбы кабмину

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вопрос с квотами на вылов рыбы в Приморском крае переадресован в правительство России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

4 июля на встрече Владимира Путина с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко была поднята тема распределения квот на вылов рыбы. Тарасенко указал на то, что крупные компании перекупают квоты у более мелких, в том числе тех, которые обеспечивают работой небольшие поселки.

"Этот вопрос переадресован в правительство, есть соответствующее поручение, которое адресовано кабинету министров и рассматривается в кабинете министров", - сказал представитель Кремля.