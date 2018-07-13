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Совфед одобрил закон, позволяющий повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов

Экономика и бизнес
13 июля, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Новая предельная ставка вводится "в целях стимулирования производства отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и их реализации на внутреннем рынке"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу одобрил предложенный правительством закон, которым устанавливается предельная ставка вывозной таможенной пошлины для ряда нефтепродуктов на уровне до 90%.

Как отмечается в заключении профильного комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам, новая предельная ставка вводится "в целях стимулирования производства отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и их реализации на внутреннем рынке" и возможности получения дополнительных доходов при экспорте нефтепродуктов. Таким образом, правительство получает право повысить экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин - 55%.

Одновременно с этим закон предусматривает освобождение от вывозных таможенных пошлин нефти и нефтегазоконденсатной смеси, добытых на участках, где исчисляется налог на дополнительный доход от углеводородного сырья в рамках Налогового кодекса. Согласно заключению комитета Совета Федерации, доходы федерального бюджета в результате принятия закона составят от 16,9 млрд до 35,4 млрд рублей в год.

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