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Власти Украины рассматривают повышение цен на газ, чтобы не допустить дефолта

Экономика и бизнес
13 июля, 13:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Минэкономики страны прогнозирует рост стоимости газа для населения на 18% в этом году

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Премьер-министр Владимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман

© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уже год ведет дискуссии с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу цены на газ на Украине, чтобы получить очередной кредит.

Он допустил повышение тарифов для населения, чтобы предотвратить экономическую катастрофу.

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Он напомнил, что для промышленности газ стоит около 10 тыс. гривен (около $385) за 1 тыс. кубомеров, для населения - около 7 тыс. гривен (примерно $267).

"Речь идет о том, чтобы уравнять цену на газ и сделать ее единой. Я категорически с этим не согласен, и мы уже год ведем дискуссию с Международным валютным фондом. <...> Нужны адекватные компенсаторы. <...> Но что такое невозможность обслуживать внешние долги? Это дефолт. Поэтому сейчас мы в переговорах, мы ищем компромиссные варианты, чтобы в первую очередь защитить интересы украинских граждан и Украины", - отметил Гройсман в пятницу, выступая в Верховной раде.

По его словам, повышение цен на газ может быть только вынужденным шагом, "чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты для украинских граждан в случае дефолта". "Я буду просить консультаций с лидерами фракций (в Раде) по этому вопросу. И буду просто показывать два сценария, три сценария, на которые мы можем пойти", - отметил премьер.

Рост цен на газ на 18%

В проекте прогноза социального и экономического развития на 2019-2021 годы Минэкономики Украины прогнозирует рост цен на газ для населения на 18% в этом году. В 2019 году правительство ожидает подорожания газа на 5-8%, в 2020 году - на 14%.

В Международном валютном фонде заявляют, что украинские власти должны откорректировать цены на газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. В МВФ считают, что рыночные цены на газ будут стимулировать реализацию мер по энергосбережению и способствовать эффективному размещению ресурсов.

Повышение цены газа для населения, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%. Правительство Украины считает такое резкое повышение неоправданным. Киев сейчас находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу, из-за чего фонд решил пока не выделять Украине очередной транш кредита.

Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года. В течение четырех лет фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 11 июня сообщила, что Украина может получить очередной транш от МВФ осенью этого года. Киев рассчитывает получить не менее $2 млрд.

Правительство должно было повысить цену на газ для населения еще этой весной, но не стало делать это ни 1 апреля, ни - после отсрочки - 1 июня. Согласно решению, принятому правительством, цена на газ будет действовать без изменений по меньшей мере до 1 августа.

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