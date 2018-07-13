Россельхознадзор не планирует широко открывать рынок для белорусских производителей молока

СУПОНЕВО /Брянская область/, 13 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор не планирует широко снимать ограничения и открывать рынок для белорусских поставщиков молока в Россию. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Сергей Данкверт по итогам переговоров с белорусской стороной.

"Предварительными итогами сегодня можно назвать следующее: мы не видим возможности широко открывать и снимать ограничения", - сказал он.

Глава Россельхознадзора добавил, что в ближайшее время ввоз продукции с нескольких белорусских предприятий в Россию может быть разрешен, еще с нескольких - запрещен.

Данкверт отметил, что пока у российской и белорусской сторон остается масса разночтений. Так, по его словам, с 1 июля Белоруссия переходит на новую систему мониторинга своей продукции. Прежняя система, как отметил глава ведомства, противоречила требованиям технических регламентов. Однако до принятия решений на основе данных этого мониторинга Россельхознадзор считает необходимым посмотреть, как он работает в течение хотя бы одного месяца.

Другой проблемой остается закрытость информации со стороны Белоруссии по поставляемой в Россию продукции. "Мы коллег призвали к большей открытости, для того, чтобы в нашей системе, которую называем "цифровой экономикой"... была прозрачность, и чтобы была возможность быстро и качественно посмотреть. К сожалению, в лабораторных системах у белорусских коллег этого нет", - также отметил глава Россельхознадзора.

Он пояснил, что все данные по работе белорусских лабораторий хранятся не в электронной, а в бумажной форме.

Кроме того, пристальное внимание, по мнению Данкверта, следует уделять статистике производства белорусских предприятий для избежания угроз реэкспорта из стран, продукция которых запрещена к поставкам в Россию.

Глава Россельхознадзора отметил, что Россия предлагала Белоруссии и Казахстану перейти на обязательную систему ветеринарной сертификации "Меркурий", однако они отказались. Сейчас страны работают по своим системам сертификации, а Россельхознадзор разрабатывает коммуникацию между этими системами.

"Исходя из того, что Белоруссия поставляет 1,1 млн - 1,2 млн молочной продукции, мясной - от 400 тыс. до 500 тыс. т, то мы бы хотели, чтобы работа была более цивилизованна и более безопасна продукция поступала к нам", - подчеркнул Данкверт.

История вопроса

Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать "небезопасная молочная продукция".

Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии 9 июня согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. 22 июня Россельхознадзор утвердил перечень из шести белорусских компаний, имеющих право на поставки молочной продукции в Россию.