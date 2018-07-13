Сбербанк и Тинькофф банк похвалили друг друга за технологичность

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков назвал Сбербанк самым технологически продвинутым банком в мире, за что получил похвалу топ-менеджера Сбербанка, который, в свою очередь, отвел Тинькофф банку второе место по прогрессивности после самого Сбербанка.

"Если убрать Китай, то безусловно, Россия - самая продвинутая в финтехнологиях страна. И я считаю, что Сбербанк - самый продвинутый технологически в мире. Я реально так считаю", - сказал Тиньков после объявления банками о запуске новой системы денежных переводов.

В ответ зампред правления Сбербанка Александр Торбахов заявил, что Тинькофф банк - "самый передовой и прогрессивный банк на рынке, исключая Сбербанк".

В пятницу Сбербанк и Тинькофф запустили новый клиентский сервис, став первыми российскими кредитными организациями, которые внедрили денежный перевод между банками по номеру мобильного телефона. Комиссия за перевод составит 1%, максимальный размер одного перевода - 15 тыс. рублей, всего за день можно перевести 50 тыс. рублей.