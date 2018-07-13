Костин заявил, что ВТБ ставит цель снизить ставки по ипотеке до 7-8%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ВТБ намерен в будущем снизить ставки по ипотеке до 7-8% годовых, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы отмечаем прирост кредитного портфеля как по кредитованию предприятий, так и населения. Особым двигателем является ипотека. И хотел бы сказать, что не только темпы роста ипотеки (в этом году планировалось, что эти темпы превысят 20%), но и [снижение] ставки. Наша цель - это то, что вы обозначили в послании Федеральному собранию, порядка 7-8%", - сказал Костин.

По его словам, сейчас ВТБ уже выдает ставки под 8,9% годовых.

В майском указе президент РФ Владимир Путин поручил довести ставку по ипотеке до уровня ниже 8% к 2024 году.

Прибыль по МСФО

ВТБ ожидает прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие на уровне 95-100 млрд рублей, заявил Костин.

"Пока за первые пять месяцев аудированная отчетность у нас есть, прибыль банка выросла на 74% и превысила 87,1 млрд рублей <...>. И по итогам полугодия, наш прогноз, она достигнет 95-100 млрд рублей. Это ровно столько, сколько мы сделали за весь предыдущий год", - заявил Костин.

Один из самых эффективных банков в Европе

Костин добавил, что показатель возврата на капитал банка ВТБ превысил 14%, что делает его одним из самых эффективных банков в Европе.

"Показатель эффективности теперь (а основной показатель эффективности работы банков - это так называемый возвратный капитал, то есть сколько банк зарабатывает на единицу, вложенную акционерами) превысил 14%, что позволяет говорить о том, что наш банк входит сегодня в пятерку самых эффективных и доходных банков Европы, если брать крупные банки", - сказал Костин.

Прибыль ВТБ по итогам первого полугодия 2018 года прогнозируется на уровне 95-100 млрд рублей, сообщил Костин, - это равно прибыли за весь 2017 год.

В середине мая ВТБ повысил прогноз по прибыли на 2018 год до не менее 150 млрд рублей, говорил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, до конца года банк может еще раз пересмотреть прогноз.

Снижение ставок по кредитам

Ставки по кредитам банка ВТБ крупным предприятиям за второй квартал снизились и варьируются от 6,75% до 10%, сообщил Костин.

"По крупным - последние 16 кредитов за второй квартал - здесь ставки серьезно снизились, они варьируются от 6,75% где-то до 10 [%]. 7-8% - предприятия торговли, машиностроения, металлургия (это крупные), медицина даже", - сказал Костин.

При этом он отметил, что ставки по кредитам малому бизнесу выше 10%, но ВТБ работает над их снижением. "Думаю, что условия для этого все есть", - сказал Костин.

Владимир Путин подчеркнул, что ставки по кредитам малому бизнесу надо снижать быстрее. "В среднем по стране уже меньше 10. <...> Гораздо быстрее нужно идти", - заметил он. "Мы стараемся", - ответил Костин.

Рубль в международных расчетах

ВТБ подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах, что, по мнению банка, позволит развивать российских рынок акций, облигаций и производных инструментов, заявил президент - председатель правления банка ВТБ.

"Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на западе используются", - сказал Костин.

"Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора. Поэтому я хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деоффшоризацию нашей экономики", - обратился Костин к президенту.

Год назад - в июле 2017 года Банк России в докладе о денежно-кредитной политике называл макроэкономические условия для превращения рубля в международную валюту не полностью сформированными.

Среди способов повысить статус российского рубля ЦБ называл диверсификацию экономики и внешней торговли, а также развитие рынка госбумаг, защиту собственности и совершенствование судебно-правовой системы.