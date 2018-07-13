Костин заявил, что ВТБ ставит цель снизить ставки по ипотеке до 7-8%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ВТБ намерен в будущем снизить ставки по ипотеке до 7-8% годовых, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы отмечаем прирост кредитного портфеля как по кредитованию предприятий, так и населения. Особым двигателем является ипотека. И хотел бы сказать, что не только темпы роста ипотеки (в этом году планировалось, что эти темпы превысят 20%), но и [снижение] ставки. Наша цель - это то, что вы обозначили в послании Федеральному собранию, порядка 7-8%", - сказал Костин.
По его словам, сейчас ВТБ уже выдает ставки под 8,9% годовых.
В майском указе президент РФ Владимир Путин поручил довести ставку по ипотеке до уровня ниже 8% к 2024 году.
ВТБ ожидает прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие на уровне 95-100 млрд рублей, заявил Костин.
"Пока за первые пять месяцев аудированная отчетность у нас есть, прибыль банка выросла на 74% и превысила 87,1 млрд рублей <...>. И по итогам полугодия, наш прогноз, она достигнет 95-100 млрд рублей. Это ровно столько, сколько мы сделали за весь предыдущий год", - заявил Костин.
Костин добавил, что показатель возврата на капитал банка ВТБ превысил 14%, что делает его одним из самых эффективных банков в Европе.
"Показатель эффективности теперь (а основной показатель эффективности работы банков - это так называемый возвратный капитал, то есть сколько банк зарабатывает на единицу, вложенную акционерами) превысил 14%, что позволяет говорить о том, что наш банк входит сегодня в пятерку самых эффективных и доходных банков Европы, если брать крупные банки", - сказал Костин.
Прибыль ВТБ по итогам первого полугодия 2018 года прогнозируется на уровне 95-100 млрд рублей, сообщил Костин, - это равно прибыли за весь 2017 год.
В середине мая ВТБ повысил прогноз по прибыли на 2018 год до не менее 150 млрд рублей, говорил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, до конца года банк может еще раз пересмотреть прогноз.
Ставки по кредитам банка ВТБ крупным предприятиям за второй квартал снизились и варьируются от 6,75% до 10%, сообщил Костин.
"По крупным - последние 16 кредитов за второй квартал - здесь ставки серьезно снизились, они варьируются от 6,75% где-то до 10 [%]. 7-8% - предприятия торговли, машиностроения, металлургия (это крупные), медицина даже", - сказал Костин.
При этом он отметил, что ставки по кредитам малому бизнесу выше 10%, но ВТБ работает над их снижением. "Думаю, что условия для этого все есть", - сказал Костин.
Владимир Путин подчеркнул, что ставки по кредитам малому бизнесу надо снижать быстрее. "В среднем по стране уже меньше 10. <...> Гораздо быстрее нужно идти", - заметил он. "Мы стараемся", - ответил Костин.
ВТБ подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах, что, по мнению банка, позволит развивать российских рынок акций, облигаций и производных инструментов, заявил президент - председатель правления банка ВТБ.
"Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на западе используются", - сказал Костин.
"Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора. Поэтому я хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деоффшоризацию нашей экономики", - обратился Костин к президенту.
Год назад - в июле 2017 года Банк России в докладе о денежно-кредитной политике называл макроэкономические условия для превращения рубля в международную валюту не полностью сформированными.
Среди способов повысить статус российского рубля ЦБ называл диверсификацию экономики и внешней торговли, а также развитие рынка госбумаг, защиту собственности и совершенствование судебно-правовой системы.