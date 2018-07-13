Ваш регион:
Политика
Экономика и бизнес
Общество
Происшествия
Спорт
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Великобритания представила ЕС позицию Лондона по финансовой стороне Brexit

Экономика и бизнес
13 июля, 14:25 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 13, июля. /ТАСС

Замглавы Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис заявил о необходимости проведения тщательного анализа всей британской стратегии по Brexit

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд представил на заседании Совета ЕС в пятницу в Брюсселе позицию Лондона по финансовой и банковской стороне переговоров о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Министр Хаммонд представил министрам предложения британского правительства. Мы должны провести тщательный анализ всей британской Белой книги (стратегии по Brexit), после этого мы сможем комментировать эти предложения", - подчеркнул Домбровскис.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Бельгия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
2
МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва
3
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
4
Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор
5
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
6
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
7
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!