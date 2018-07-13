Великобритания представила ЕС позицию Лондона по финансовой стороне Brexit

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд представил на заседании Совета ЕС в пятницу в Брюсселе позицию Лондона по финансовой и банковской стороне переговоров о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Министр Хаммонд представил министрам предложения британского правительства. Мы должны провести тщательный анализ всей британской Белой книги (стратегии по Brexit), после этого мы сможем комментировать эти предложения", - подчеркнул Домбровскис.