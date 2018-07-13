Орешкин: стабильные условия в микроэкономике должны стать основной для роста инвестиций

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Предсказуемость, которую удалось достичь в российской макроэкономике, нужно еще активнее распространять на микроэкономику для ускорения роста инвестиций. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы, на самом деле, работать над темой повышения инвестиций начали несколько лет назад, и первым этапом у нас шел большой пакет макроэкономических структурных реформ. Все, что делает Центральный банк - инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс, то, что делало правительство: это новое бюджетное правило, механизм изолирования внутренней экономики от волатильности внешней среды, это то, что уже реализовано и то, что уже сейчас позволяет расти инвестициям примерно на 4% в год. Это те темпы, которые мы видели в прошлом году и примерно те темпы, которые мы увидим в этом году", - сказал Орешкин.
По словам министра, для еще большего ускорения роста инвестиций необходимо добиться стабильности в налоговой сфере, а также в тарифах и взаимоотношении бизнеса с правоохранительными органами. "Cледующий этап, этап, который направлен на то, чтобы предсказуемость, которая сформирована в макроэкономической сфере, еще более активно распространить на сферу микроэкономики. Это и стабильность налогового режима, стабильность неналоговых платежей, предсказуемость тарифов, отдельно я вчера говорил о взаимоотношении бизнеса с правоохранительными органами. Эта тема поднималась и в послании президента. Мы сейчас работаем над конкретными предложениями изменения законодательства, чтобы здесь ситуация продолжала постепенно нормализовываться", - пояснил Орешкин.
Динамика реального эффективного курса рубля стабильна, отметил также министр экономического развития РФ.
Реальный эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России с учетом темпов инфляции и доли соответствующих стран во внешнеторговом обороте России.
"Механизм макроэкономической политики выстроен таким образом, что резкий рост текущего счета не приводит к резким колебаниям валютного курса. У нас реальный эффективный курс рубля колеблется потому, что это плавающий курс, но он находится в очень стабильной динамике, поскольку, чтобы на него повлиять в долгосрочной перспективе нужны долгосрочные факторы, а не краткосрочные колебания", - сказал Орешкин.
По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля в июне 2018 года вырос на 0,8% по сравнению с маем. При этом с начала года курс снизился на 5%.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центральным банком РФ разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.