Орешкин: стабильные условия в микроэкономике должны стать основной для роста инвестиций

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Предсказуемость, которую удалось достичь в российской макроэкономике, нужно еще активнее распространять на микроэкономику для ускорения роста инвестиций. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы, на самом деле, работать над темой повышения инвестиций начали несколько лет назад, и первым этапом у нас шел большой пакет макроэкономических структурных реформ. Все, что делает Центральный банк - инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс, то, что делало правительство: это новое бюджетное правило, механизм изолирования внутренней экономики от волатильности внешней среды, это то, что уже реализовано и то, что уже сейчас позволяет расти инвестициям примерно на 4% в год. Это те темпы, которые мы видели в прошлом году и примерно те темпы, которые мы увидим в этом году", - сказал Орешкин.

По словам министра, для еще большего ускорения роста инвестиций необходимо добиться стабильности в налоговой сфере, а также в тарифах и взаимоотношении бизнеса с правоохранительными органами. "Cледующий этап, этап, который направлен на то, чтобы предсказуемость, которая сформирована в макроэкономической сфере, еще более активно распространить на сферу микроэкономики. Это и стабильность налогового режима, стабильность неналоговых платежей, предсказуемость тарифов, отдельно я вчера говорил о взаимоотношении бизнеса с правоохранительными органами. Эта тема поднималась и в послании президента. Мы сейчас работаем над конкретными предложениями изменения законодательства, чтобы здесь ситуация продолжала постепенно нормализовываться", - пояснил Орешкин.

Динамика реального эффективного курса рубля

Динамика реального эффективного курса рубля стабильна, отметил также министр экономического развития РФ.

Реальный эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России с учетом темпов инфляции и доли соответствующих стран во внешнеторговом обороте России.

"Механизм макроэкономической политики выстроен таким образом, что резкий рост текущего счета не приводит к резким колебаниям валютного курса. У нас реальный эффективный курс рубля колеблется потому, что это плавающий курс, но он находится в очень стабильной динамике, поскольку, чтобы на него повлиять в долгосрочной перспективе нужны долгосрочные факторы, а не краткосрочные колебания", - сказал Орешкин.

По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля в июне 2018 года вырос на 0,8% по сравнению с маем. При этом с начала года курс снизился на 5%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центральным банком РФ разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.