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Сенаторы предложили сделать географические указания объектом интеллектуальных прав

Экономика и бизнес
13 июля, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Инициатива призвана помочь регионам продвигать свои бренды, в названии которых есть географическая привязка - "Башкирский мед", "Тульский пряник"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации во главе с его спикером Валентиной Матвиенко внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому географические указания могут быть признаны объектом интеллектуальных прав. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба верхней палаты российского парламента.

Среди других авторов - сенаторы Ильяс Умаханов, Зинаида Драгункина, Лилия Гумерова, Сергей Фабричный и депутат Госдумы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс РФ. Инициатива призвана помочь регионам продвигать свои бренды, в названии которых есть географическая привязка - "Башкирский мед", "Тульский пряник" и т. д.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, одним из действенных правовых механизмов продвижения территориальных брендов считается "использование такого средства индивидуализации как наименование места происхождения товара". Такой статус в российском законодательстве уже закреплен, однако его использование предполагает, что продукт целиком и полностью производился в конкретном регионе.

Если же товар имеет лишь географическое указание в своем названии, то не все этапы его производства должны проходить в конкретном субъекте. Так, в случае с виноделием 15% винограда могут поступить из другого региона.

Согласно самому тексту законопроекта, "географическое указание может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами, юридическими лицами или объединением лиц".

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