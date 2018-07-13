Посол Италии в РФ считает значительным потенциал сотрудничества с Россией

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 13 июля. /ТАСС/. Рост товарооборота говорит о значительном потенциале сотрудничества Италии и России, заявил в пятницу в Ессентуках посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

"За первые четыре месяца этого года наш товарооборот составил 6,7 млрд евро, наш экспорт значительно растет - показатели выше на 6% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Потенциал нашего сотрудничества нельзя считать исчерпанным, на сегодня есть очень значительные показатели", - сказал он в ходе ежегодной сессии международного проекта "Италия встречает Кавказ".

По словам посла, "поэтому итальянские официальные представительства в России всегда стараются оказать поддержку компаниям, которые намерены создать новые формы сотрудничества с российскими партнерами". "Также, российский бизнес знает, что может найти отличных партнеров в итальянском бизнесе", - заявил он.

Терраччано рассказал, что за пять месяцев своей работы в этой должности он уже трижды встречался с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. "Вчера состоялась третья наша встреча за пять месяцев моей работы. Мы активно работаем, чтобы увеличивать и укреплять итальянское присутствие на территории и привлекать инвестиции", - рассказал он.

Три направления

По его словам, для успешного развития отношений необходимы три условия, первым из которых является ознакомление бизнеса с условиями работы и мерами поддержки, которые оказывает Ставропольский край иностранному бизнесу. И, с другой стороны, ознакомить местный бизнес с предложениями и результатами итальянских компаний. Представители около 40 итальянских компаний прибыли в Ставрополье, чтобы ознакомиться с ситуацией в ходе миссии, а также с помощью прямых личных встреч.

Второе - локализация и создание совместных предприятий. "Мы все замечаем большой динамизм российских федеральных субъектов и видим, как идет привлечение инвестиций. Итальянские компании знают, что сегодня надо очень много работать для создания новых инвестиций в России, для создания новых производств здесь, вместе с российскими партнерами. Это непросто, но весьма важно для будущего отношений между нашими странами", - отметил Терраччано.

Третьим важным моментом Терраччано назвал укрепление роли российского малого и среднего бизнеса, экономическое развитие страны, для создания новых возможностей сотрудничества. По его словам, именно в этой перспективе Италия активно работает для возобновления инвестирования в российский малый и средний бизнес. "Европейский банк развития и реконструкции заморозил это финансирование в 2014 году, но мы считаем, что это ошибка, что данное решение конечно не идет на пользу отношениям между Россией и Италией", - сказал он.

О проекте

Ежегодная сессия международного проекта "Италия встречает Кавказ" открылась в среду в Ессентуках, в ее работе участвует около 80 представителей различных итальянских фирм, основными темами стали проекты в сфере архитектуры и медицины. Проект "Кавказ встречает Италию" действует с 2010 года и считается одним из ключевых бизнес-событий года на Северном Кавказе. Сессия завершится 14 июля.