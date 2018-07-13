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В Крыму открылась первая АЗС для электромобилей

Экономика и бизнес
13 июля, 16:07 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, июля. /ТАСС

Первые три месяца автолюбители смогут заряжать там свои машины бесплатно

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© Сергей Карпов/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Первая заправка для электромобилей открылась в Севастополе в пятницу, сообщил журналистам в ходе церемонии открытия губернатор Дмитрий Овсянников.

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"Это первая заправка в Крыму, где можно зарядить электромобиль. Для Севастополя это означает, что мы тоже не находимся далеко от высоких технологий. Город закупил большое количество троллейбусов электрофицированных, закупаем автобусы на газовом топливе. Все это говорит о повышении качества инфраструктуры Севастополя", - сказал он.

Как сообщил директор ООО "Крым-Ойл" (входит в группу компаний "ТЭС") Андрей Олейник, сейчас в Севастополе порядка 10-15 электромобилей, которые пока заряжаются в домашних условиях. Он также добавил, что в первые три месяца владельцы электромобилей смогут "заправлять" свои машины бесплатно.

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