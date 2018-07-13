Россельхознадзор отменил ограничения поставок молока с трех заводов Казахстана

АСТАНА, 13 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор официально отменил временные ограничения на поставки молочной продукции в РФ из Казахстана с трех казахстанских молокоперерабатывающих предприятий: ТОО "Тайынша-Астык", ТОО "ДЕП", ТОО "Молпродукт". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

"Данные ограничения были введены российской стороной 1 июня 2018 года в связи с подозрением на реэкспорт сухого молока белорусских молочных предприятий, в отношений которых Россельхознадзор ранее уже ввел временные ограничения. Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана в ответ на введенные ограничения в экстренном порядке направил российской стороне подтверждающую информацию об отсутствии предполагаемого реэкспорта сухого белорусского молока, а также официально подтвердил экспорт указанными предприятиями цельного молока и готовой молочной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе официальной встречи в Москве казахстанской стороной была предоставлена дополнительная информация по прослеживаемости продукции данных предприятий. "Данные меры позволили снять временные ограничения и вывести частично простаивающие казахстанские молокоперерабатывающие предприятия на полную производственную мощность", - уточнили в министерстве.