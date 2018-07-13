Парламентарии СЗФО предлагают сохранить досрочный выход на пенсию для северян

ТАСС, 13 июля. Парламенты большинства регионов Северо-Западного федерального округа поддержали концепцию пенсионной реформы и готовятся к рассмотрению законопроекта во втором чтении представить свои предложения. В первую очередь северо-западные регионы предлагают сохранить возможность досрочного выхода на пенсию жителей Крайнего Севера. Также они ратуют за внедрение программ по переобучению и трудоустройству сотрудников, что позволит более эффективно провести в стране пенсионную реформу.

Согласно законопроекту об изменениях в пенсионной системе, который правительство РФ внесло в Госдуму 16 июня, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ. До 18 июля законопроект должны были рассмотреть все региональные парламенты.

Учесть условия Крайнего Севера

Депутаты северных регионов считают, что необходимо сохранить возможность досрочного выхода на пенсию для местных жителей. Сейчас граждане могут рассчитывать на досрочное оформление пенсионных выплат, если они отработали определенное количество лет на Севере.

Как рассказал ТАСС председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Анатолий Мяндин, парламентарии одобрили законопроект концептуально и отметили, что нужно учесть условия Крайнего Севера и Арктической зоны. "Здесь особые климатические условия, сложные условия жизни и оказания медицинской помощи, отдаленность населенных пунктов, в некоторых населенных пунктах нет даже чистой воды. Качество жизни людей на Крайнем Севере очень сильно отличается от качества жизни, допустим, в средней полосе, и это серьезно влияет на продолжительность жизни", - сказал Мяндин.

Он отметил, что поддержка законопроекта между первым и вторым чтением дает право вносить конкретные предложения, они формируются. "Допустим, для наших оленеводов, которые работают в тундре, оставили досрочное право выхода на пенсию: женщинам в 45 лет, мужчинам в 50. По аналогии с этим мы, наверно, такое же предложение будем вносить и по остальным жителям Крайнего Севера", - сказал Мяндин.

Как сообщила лидер парламентской фракции "Единой России" парламента Карелии Лариса Жданова, уже сейчас у фракции сформировано порядка 50 предложений от коллег и избирателей в качестве поправок ко второму чтению закона. "Мы должны учитывать специфику нашего северного региона и говорить о том, что пенсии должны возрасти, этому должны быть даны государственные гарантии", - сказала парламентарий.

Снизить планку для женщин

Следующее по количеству предложений - смягчить условия выхода на пенсию для женщин. Как прокомментировал ТАСС руководитель фракции "Единой России" Заксобрания Ленинградской области Олег Петров, депутаты готовят такие поправки ко второму чтению в Госдуме. "Пенсионный возраст для женщин увеличивается достаточно жестко, очень много жалоб по этому поводу. Поэтому предложить надо планку снизить - это будет обязательная поправка, мы ее подготовим", - сказал Петров.

Солидарна с ним член Совета Федерации от Псковской области, в прошлом руководитель регионального отделения Пенсионного фонда РФ Елена Бибикова. "Нужно понимать особую роль женщины в нашей стране - то, что она является и мамой, и бабушкой, и дочерью. Нагрузка двойная фактически идет: и работа, и дом", - сказала Бибикова.

По мнению вице-спикера Псковского областного собрания депутатов, бывшего главврача Псковской областной больницы Виктора Антонова, комфортный срок выхода женщин на пенсию - 60 лет. С ним согласна и руководитель Новгородского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Пенсионеры России" Наталья Егорова. "Для женщин, я считаю, нужно не до 63 лет увеличение [возраста выхода на пенсию для женщин], а до 60", - сказала Егорова ТАСС.

Ужесточить требования к работодателям

Еще одно предложение, которое планируют инициировать депутаты Ленинградского заксобрания в рамках проведения пенсионной реформы, - ужесточить меры по отношению к работодателям. "Это необходимо, чтобы не увольняли работников, которые находятся на грани пенсионного возраста", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, ленинградские депутаты также намерены предложить внести в закон меры по обучению будущих пенсионеров на тот случай, если им будет необходимо сменить профессию на подходе к пенсионному возрасту.

По мнению вице-спикера Псковского областного собрания Виктора Антонова, программы переобучения и трудоустройства обязательно нужны тем, кто не сможет продолжить работу на основном месте в силу возраста, например, врачи, работающие на выездах скорой помощи и др.

Зачем нужна реформа

В целом же все опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что изменения в пенсионной системе России необходимы, поскольку она не отвечает реалиям сегодняшнего дня. Председатель комитета Архангельского областного Собрания Сергей Моисеев уверен, что люди должны получать достойную пенсию, а для этого нужно предлагать изменения. В частности, введение прогрессивной шкалы налогообложения, пересмотр распределения доходов от нефтегазовой отрасли - это позволит выделить дополнительные деньги на обеспечение пенсионеров.

Как отметил председатель комитета Новгородской областной думы по социальной политике Александр Рыбка, изменение пенсионного законодательства вызвано объективными экономическими причинами. "Если пенсионный возраст не поднять, то соотношение средних зарплат и пенсий неминуемо будет падать. Данный законопроект не выходит за рамки международного права", - сказал он, добавив, что параллельно с законопроектом обсуждаются необходимые меры по вопросам продолжительности и качества жизни людей старшего возраста и обеспечения их занятости.

Председатель Архангельского областного собрания Виктор Новожилов подчеркнул, что для эффективного реформирования нужно одновременно решать ряд социальных задач. "Абсолютное большинство вышедших на пенсию людей продолжают работать. Учитывая, что средние доходы населения невысоки, то прибавка в семейный бюджет пенсионных денег весьма ощутима. Увеличивая пенсионный возраст - а это, на мой взгляд, вынужденная мера, - мы должны параллельно решать вопросы повышения заработной платы, предоставления гарантий трудоустройства возрастному населению", - считает спикер парламента Архангельской области.

Положительным он считает тот факт, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал прямые поручения соответствующим министерствам разработать программу мер по поддержке трудоустройства людей предпенсионного возраста, а также по их материальной поддержке, переобучению.

Чтобы реформа работала

В рамках пенсионной реформы также необходимо устранить несправедливость в отчислениях в Пенсионный фонд, считает председатель калининградского отделения партии "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Вуколов.

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

"Меня часто спрашивают: почему с зарплаты до 80 тыс. рублей отчисления в пенсионный фонд составляют 22%, а свыше 80 тыс. - 10%. Тут, очевидно, должна быть прогрессивная шкала: больше зарабатываешь - больше и плати в Пенсионный фонд. Скажем, со 100 тыс. рублей - 25%, со 150 тыс. - 30%. Это будет справедливо", - сказал Вуколов.

Одно из предложений, которые обсуждаются в Псковской области, - это введение переходного периода в закон о повышении пенсионного возраста, а также изменение размера пособий по безработице, чтобы предупредить проблему трудоустройства возрастных работников и их обнищания.

Вуколов также считает необходимым в рамках пенсионной реформы в стране создание института уполномоченных по правам пенсионеров. "У нас в регионах есть уполномоченные по правам ребенка, по правам предпринимателей, а вот уполномоченных по правам пенсионеров нет до сих пор. А ведь все мы - пенсионеры, и будущие пенсионеры, поэтому пенсионная реформа касается всех и каждого", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению Вуколова, "такой уполномоченный являлся бы координатором реализации реформы на местах, осуществлял ее мониторинг, на основании которого вносил предложения в вышестоящие органы власти".