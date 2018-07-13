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Волгоградские власти помогут пострадавшим от засухи животноводам кредитами и субсидиями

Экономика и бизнес
13 июля, 16:59 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 13, июля. /ТАСС

Регион относится к зоне рискованного земледелия

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ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области окажут помощь животноводам, чьи хозяйства пострадали от засухи, льготными кредитами и компенсациями на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в виде субсидий. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, с 3 июля в Волгоградской области введен режим ЧС регионального характера из-за засухи и суховея. Гибель посевов отмечена на площади 430 тыс. га - 14% от общей площади засеянных в регионе сельхозкультурами 3 млн га. Зоной ЧС определены 19 из 33 муниципалитетов.

"Животноводческим хозяйствам, которые наиболее пострадали от засухи, корма приходится доставлять из других районов. Самая большая финансовая нагрузка в этом случае приходится на ГСМ, поэтому сейчас прорабатывается механизм компенсации части затрат. Для этого уже зарезервирована часть льготных кредитов", - уточнили в пресс-службе.

В администрации добавили, что также часть затрат животноводческим предприятиям региона будет компенсирована в этом году из-за засухи в рамках единой субсидии за произведенную и реализованную продукцию животноводства и на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельхозживотных.

"Что касается растениеводов, чьи посевы в результате почвенной засухи на территории 19 районов погибли, сейчас идет обследование полей комиссиями, проводятся контрольные обмолоты, которые позволяют определить гибель или снижение урожайности. Если подтверждается гибель, документы для рассмотрения поступают в комитет сельского хозяйства, а в дальнейшем - в правительство РФ для оценки ущерба и оказания помощи аграриям. На проведение этой работы отводится месяц", - добавили в пресс-службе.

Регион в зоне риска

Волгоградская область относится к зоне рискованного земледелия. В частности, сухая осень 2014 года и малоснежная зима 2014-2015 годов привели к гибели озимых на площади 160 тыс. га, из-за чего их пришлось весной пересевать. Однако в 2017 году в регионе был собран рекордный за последние 40 лет урожай зерна - 5,6 млн т, в 2016 году - 4,5 млн т, в 2015 году - 3 млн т.

В Волгоградской области выращивают рожь, пшеницу, подсолнечник, кукурузу, большинство овощных культур - томаты, огурцы, лук, капусту, а также арбузы и дыни. Животноводство в регионе представлено крупным рогатым скотом, развито свиноводство, овцеводство, птицеводство.

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