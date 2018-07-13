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Севастопольское авиапредприятие может войти в состав "Вертолетов России"

Экономика и бизнес
13 июля, 17:23 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, июля. /ТАСС

Предприятие создано в июле 2014 года

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Акции Севастопольского авиационного предприятия планируется полностью передать холдингу "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в течение двух лет, сообщил заместитель директора департамента экономического развития Севастополя Владимир Ежиков.

"В мае текущего года предприятие зарегистрировано как федеральное. Следующим этапом интеграции планируется акционирование завода с дальнейшей передачей акций в холдинг "Вертолеты России". Полный процесс интеграции будет завершен в течение ближайших двух лет", - цитирует пресс- служба правительства города Ежикова.

По его словам, на протяжении последних нескольких лет предприятие испытывало проблемы, связанные с загрузкой заказами и выплатой заработной платы.

По сравнению с предыдущими годами наблюдается рост производства, добавил Ежиков. "В 2015 году объем производства составил 100 млн рублей, в 2016 году - 160 млн рублей, в 2017 году - 210 млн рублей, в текущем году только за I квартал предприятие выполнило заказов на 160 млн рублей. Планово 850 млн рублей на этот год", - сказал он.

Ежиков добавил, что предприятие в большей части выполняет гособоронзаказ, но также есть в планах выход на экспорт. Всего на авиапредприятии работают около 300 человек. Кроме того, формируются планы модернизации предприятия, а также реализуется процесс подготовки и переподготовки кадров.

Севастопольское авиационное предприятие создано в июле 2014 года на базе бывшего украинского госпредприятия. В сентябре 2017 года правительством Севастополя было принято решение о передаче завода в федеральную собственность и вхождении его в холдинг "Вертолеты России". На предприятии осуществляется ремонт и техническое обслуживание военных вертолетов, а также разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники.

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