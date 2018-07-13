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Промысловая добыча снетка в Чудском озере снизится в два раза в 2019 году

Экономика и бизнес
13 июля, 17:12 UTC+3 ПСКОВ /Корр. ТАСС, Алексей Семенов

Популяция снетка в крупнейшем озере Псковской области впервые восстановилась за десять лет в пригодных для промышленного лова объемах

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ПСКОВ, 13 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Промысловая добыча снетка (мелкая озерная форма европейской корюшки) в 2019 году в в Чудском озере, которую ведут предприятия России и Эстонии, снизится в два раза и составит 410 тонн. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по природопользованию и охране окружающей среды Псковской области Виктор Мусатов.

Популяция снетка в крупнейшем озере Псковской области впервые восстановилась за десять лет в пригодных для промышленного лова объемах. В 2018 году в Чудском озере для России и Эстонии, которые совместно используют рыбные запасы водоема, установлены квоты на вылов снетка в объеме 400 тонн для каждого государства.

"Научными организациями подготовлен прогноз на следующий год, согласно которому для России и, соответственно, Эстонии на следующий год объем вылова снетка будет порядка 205 тонн. В этом расчете учтен целый ряд факторов, - сказал Мусатов. Он также напомнил, что Чудское озеро является трансграничным водоемом и зоной действия международных договоров, где рыболовство осуществляется в соответствии с соглашением между правительствами России и Эстонской Республики. "В этом году наши предприятия на российской части акватории Псково- Чудского озера уже выловили порядка 170 тонн снетка", - уточнил глава регионального комитета по природопользованию.

Снеток - озерная разновидность корюшки, обитает в озерах бассейна Балтийского моря, Верхней Волги, притоках рек Онега и Печора. Рыба богата жиром и считается традиционным псковским деликатесом, особенно в солено- сушеном виде.

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