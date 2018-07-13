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Источники: Хлопонин и Галушка могут войти в совет директоров "Россетей"

Экономика и бизнес
13 июля, 17:16 дата обновления: 13 июля, 17:46 UTC+3

Собеседники агентства сообщили также, что глава Минэнерго Александр Новак может покинуть совет директоров компании

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Россети" получили директиву правительства на проведение внеочередного собрания акционеров, на котором будут рассмотрены кандидаты в совет директоров электросетевой компании - бывший вице-премьер Александр Хлопонин и бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Вместе с тем глава Минэнерго Александр Новак может покинуть совет директоров "Россетей", сообщили ТАСС источники.

"Россети" получили директиву на проведение внеочередного собрания акционеров, на котором в совет директоров компании планируется ввести Хлопонина и Галушку. Один из них займет в совете место Новака", - сказал источник в отрасли.

Федеральный чиновник подтвердил ТАСС, что Новак может покинуть совет директоров "Россетей".

"Россети" не комментируют информацию о возможной смене членов совета директоров компании.

В настоящее время в состав совета, утвержденный акционерами 29 июня, входят 15 человек: министр энергетики РФ Александр Новак, его заместитель Вячеслав Кравченко, глава "Россетей" Павел Ливинский, глава ФСК Андрей Муров, глава "Русгидро" Николай Шульгинов, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, председатель правления "Системного оператора" Борис Аюев, генеральный директоро "Межэнергосбыта" Станислав Аширов, замглавы "Совета рынка" Олег Баркин, гендиректорв "Сколково - Венчурные инвестиции" Василий Белов, вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов, президент "Опоры России" Александр Калинин, ректор МЭИ Николай Рогалев, генеральный директор "Российского энергетического агентства" Анатолий Тихонов и спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области энергетики Сергей Шматко.

Новак уже не первый год избирается в совет директоров "Россетей" и становится его председателем. Но пока глава недавно избранного совета директоров не выбран.

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Персоны
Шматко, Сергей Иванович Галушка, Александр Сергеевич Ливинский, Павел Анатольевич Новак, Александр Валентинович Шульгинов, Николай Григорьевич Хлопонин, Александр Геннадиевич
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