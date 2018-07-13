Лидер "Альтернативы для Германии" приедет в Россию на форум "Инженеры будущего"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен 16 июля прибудет в Россию для участия в форуме "Инженеры будущего", открывшегося в четверг в Ульяновске. Об этом в пятницу ТАСС сообщил депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

"Йорг Мойтен приезжает в Россию. 16-17 июля он примет участие в форуме "Инженеры будущего" в Ульяновске, 18 июля пройдут встречи Москве", - проинформировал Гутенев. По его словам, в рамках переговоров с немецким политиком планируется обсудить вопросы сотрудничества во всех сферах, в том числе возможности создания благоприятного климата для новых бизнес-контактов.

"По нашим ощущениям, Германия начинает постепенно пересматривать отношения к навязанной Европе со стороны США антироссийской парадигме", - отметил депутат.

Говоря о проведении седьмого молодежного форума "Инженеры будущего", Гутенев подчеркнул, что во многих отношениях мероприятие станет беспрецедентным. "В этом году к нам приехали представители 43 стран, среди которых Германия, Польша, Чехия, Сирия, Италия, Мексика, Колумбия, Гватемала, Эквадор, Венесуэла, Пакистан, Непал, Индия, Ангола, Египет и многие другие. Впервые форум посещают представители Южной Кореи, студенты и молодые инженеры из Боливии, Замбии и Ботсваны", - перечислил он.

Парламентарий сообщил, что уже "сформированы более 250 команд как российских, так и зарубежных предприятий и учебных учреждений".

Союз машиностроителей России является одним из соорганизаторов форума.