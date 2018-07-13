Трамп считает, что строительство "Северного потока - 2" плохо для Германии и НАТО

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Строительство газопровода "Северный поток - 2" является плохим развитием событий для Германии и НАТО. С таким утверждением выступил в пятницу в Лондоне президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

Он вновь выразил мнение, что Россия фактически будет чуть ли не целиком "контролировать" ФРГ благодаря расширению поставок энергоресурсов посредством трубопровода "Северный поток - 2". По словам Трампа, Германия после ввода этого газопровода в строй будет получать около 70% своих энергоресурсов из России. "Как вы сможете работать во благо мира и с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной?" - вопросил при этом Трамп. "Не думаю, что это хорошо, вы не работаете с позиции силы, вы отказались от всей своей мощи", - полагает глава администрации США.

"Мне кажется, это плохо для Германии, плохо для германского народа. И не думаю, что это столь уж хорошо для НАТО", - заявил Трамп.

Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает категорически против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование данного проекта. Многие эксперты также указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского, который идет по трубопроводу. Принятый в прошлом году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".