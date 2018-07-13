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ФАС заявила, что картели в сфере гособоронзаказа будут искоренены через год-два

Экономика и бизнес
13 июля, 17:28 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 13, июля. /ТАСС

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Даниил Фесюк сообщил, что ОПК в силу своей обособленности был искусственно огражден от требований антимонопольного законодательства

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СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Случаи сговора будут сведены к нулю в сфере гособоронзаказа через год-два. Антимонопольная служба постепенно вычищают эту сферу и уже добилась снижения числа картелей, сообщил в пятницу ТАСС заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Даниил Фесюк в кулуарах всероссийской конференции "ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет", которая проходит в Сочи.

"Сегодня мы видим, что число картелей в сфере гособоронзаказа снижается, не всегда добровольно, конечно же. Мы вычищаем постепенно эту сферу. Еще год-два, и мы будем наблюдать стабильный ноль в графе по картелям, такова перспектива", - рассказал Фесюк.

По его словам, гособоронзаказ не входит в число лидеров по общему количеству нарушений. "Картельная тематика была поднята совсем недавно ФАС и имела очень большой резонанс. Оборонно-промышленный комплекс с этой темой просто был незнаком, потребовалась работа по профилактике соответствующих правонарушений", - уточнил Фесюк.

Он отметил, что нередко причиной возникновения картелей становится недостаточная компетенция. "Организации подчас узнают об антимонопольном законодательстве, о нормах уголовного преследования фактически в ходе расследований, проводимых ФАС", - сказал Фесюк.

По его мнению, оборонно-промышленный комплекс в силу своей обособленности был искусственно огражден от требований антимонопольного законодательства. "Проблемы, связанные со сговорами, мы находим в сферах материально-технического оснащения. Это рынок специальной техники, производство противогазов, защитных средств, систем... пожаротушения", - отметил Фесюк.

Ранее сообщалось, что ФАС зафиксировала порядка 10 крупных картелей в 2017 году на торгах в сфере государственного оборонного заказа, на рынках продовольственных товаров, ремонта специальной техники и других. Информация о сговорах и результаты расследований отправляются в правоохранительные органы.

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