Минфин: профицит федерального бюджета в I полугодии составил 1,9% ВВП

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ исполнен в первом половине 2018 года с профицитом в 1,9% ВВП, или 877 млрд рублей, говорится в материалах Минфина России.

Год назад - в первой половине 2017 года дефицит федерального бюджета составил 1% ВВП, следует из документов ведомства.

Доходы бюджета за январь-июнь 2018 года составили 8,6 трлн рублей, расходы - 7,7 трлн рублей. Нефтегазовые доходы за полгода составили 3,9 трлн рублей, ненефтегазовые - 4,6 трлн рублей. Наибольшие расходы пришлись на социальную политику - 2,3 трлн рублей и национальную оборону - 1,4 трлн рублей.

В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. Однако по оценке первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова в текущем году бюджет будет исполнен с профицитом в 0,5%. По словам министра, показатель может быть скорректирован в cторону увеличения в ходе рассмотрения поправок в бюджет осенью.