Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин: профицит федерального бюджета в I полугодии составил 1,9% ВВП

Экономика и бизнес
13 июля, 17:48 UTC+3

Год назад отмечался дефицит федерального бюджета, он составлял 1% ВВП

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ исполнен в первом половине 2018 года с профицитом в 1,9% ВВП, или 877 млрд рублей, говорится в материалах Минфина России.

Год назад - в первой половине 2017 года дефицит федерального бюджета составил 1% ВВП, следует из документов ведомства.

Доходы бюджета за январь-июнь 2018 года составили 8,6 трлн рублей, расходы - 7,7 трлн рублей. Нефтегазовые доходы за полгода составили 3,9 трлн рублей, ненефтегазовые - 4,6 трлн рублей. Наибольшие расходы пришлись на социальную политику - 2,3 трлн рублей и национальную оборону - 1,4 трлн рублей.

В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. Однако по оценке первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова в текущем году бюджет будет исполнен с профицитом в 0,5%. По словам министра, показатель может быть скорректирован в cторону увеличения в ходе рассмотрения поправок в бюджет осенью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
5
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
6
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
7
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!