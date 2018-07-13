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В Нижнем Новгороде реализуют шесть новых проектов в металлургии

Экономика и бизнес
13 июля, 18:04 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 13, июля. /ТАСС

Для поддержки проектов отрасли власти намерены привлечь федеральные средства

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Нижегородские металлурги начали реализацию шести новых инвестиционных проектов, общий объем которых превышает 52 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам врио вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

"Начали реализацию шести новых крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 52 млрд рублей. Это запуск импортозамещающих производств металлических порошков и гранул, нефтегазопроводных труб, освоение технологии выпуска нефтегазовых труб из инновационной марки стали повышенной надежности и другие", - сказал он.

По словам чиновника, металлургическое производство занимает второе место по объему в отгруженной продукции обрабатывающих производств региона. "Объем отгрузки по итогам пяти месяцев 2018 года составил около 85 млрд рублей, что почти на 50% больше, чем за тот же период прошлого года. Индекс производства в январе-мае вырос на 21%", - отметил Люлин.

Для поддержки проектов отрасли власти намерены привлечь федеральные средства.

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