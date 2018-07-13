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Объем инвестиций в экономику Псковской области в 2018 году составит 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 июля, 18:12 UTC+3 ПСКОВ /Корр. ТАСС, Алексей Семенов

Инвесторы занимаются восстановлением фабрик, промышленных производств, готовят к открытию новые развлекательные комплексы

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ПСКОВ, 13 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Объем инвестиций в экономику Псковской области в 2018 году составит порядка одного миллиарда рублей. Приток средств ожидается, в основном, за счет проектов в сфере туризма и промышленности. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС в пятницу высказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед.

"Порядка 1 млрд рублей будет вложено инвесторами в этом году в экономику региона. Основной приток инвестиций - в туристической отрасли, в сфере гостиничного бизнеса", - рассказал Подобед.

Он отметил, что инвесторы занимаются восстановлением фабрик, промышленных производств, готовят к открытию новые развлекательные комплексы. "Например, только в случае с центром отдыха "Раздолье" объем инвестиций составляет 130 млн рублей. В 2018 году они инвестировали порядка 80 млн рублей", - рассказал эксперт.

Объем инвестиций в региональную экономику может превысить расчетные показатели за счет привлечения в область новых бизнес-проектов, считает Подобед.

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