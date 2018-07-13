ЦБ: нерезиденты сократили долю в ОФЗ до 27,6% к 29 июня

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Нерезиденты в июне продолжили сокращать вложения в российские облигации федерального займа (ОФЗ) - к концу июня их доля снизилась до 27,6%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"На рынке ОФЗ в июне 2018 года сохранялась тенденция к сокращению объема вложений в ОФЗ со стороны нерезидентов. По оперативным данным, отношение остатков на счетах иностранных депозитариев (Euroclear и Clearstream) в НРД к общему объему рынка ОФЗ снизилось с 29,9% на начало июня до 27,6% по состоянию на 29 июня", - говорится в обзоре.

Данная информация не покрывает весь портфель ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, так как часть бумаг у нерезидентов учитывается в других депозитариях или у других организаций, торгующих ОФЗ, отметил ЦБ.

Иностранные инвесторы стали массово выходить из российских госбумаг в апреле - после расширения американских санкций против РФ. По данным Банка России, за апрель и май они продали ОФЗ примерно на 200 млрд рублей и на начало июня сократили вложения в эти облигации до 30,5% - минимума с июля 2017 года - с рекордных 34,5% на начало апреля.

Однако в июне ЦБ сообщил в своем обзоре о переломе тренда - по данным регулятора, в конце мая объемы покупок ОФЗ нерезидентами стали превышать их продажи. Тенденция продолжилась и в начале июня, писал ЦБ в обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки": за период с 22 мая по 6 июня иностранные инвесторы нарастили вложения в ОФЗ на 34 млрд рублей.

В начале июля первый зампред ЦБ Ксения Юдаева не исключила роста доли нерезидентов в ОФЗ в будущем. По ее словам, сейчас ситуация с нерезидентами "близка" к стабильной. При этом аналитики Райффайзенбанка в начале июля прогнозировали двукратное снижение притока средств нерезидентов в ОФЗ в 2018 году.