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Инвестор намерен построить в Тульской области десять заводов по переработке льна

Экономика и бизнес
13 июля, 18:44 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 13, июля. /ТАСС

Общая сумма инвестиций в проект составит около 5 млрд рублей

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ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Компания "Родниковое поле", зарегистрированная в Тульской области, намерена построить на территории региона 10 заводов по переработке льна. Общая сумма инвестиций в проект составит около 5 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Сергей Бочаров на выездном совещании, которое в пятницу провел губернатор Алексей Дюмин с руководителями аграрных предприятий.

"Наш проект предполагает производство элитных семян льна, выращивание льна на территории Тульской области и открытие заводов по его переработке. Мы планируем строительство 10 заводов по переработке льна. Ориентировочная сумма проекта составит около 5 млрд рублей, при выходе предприятий на проектную мощность будет создано до двух тысяч рабочих мест", - сказал Бочаров.

Расчетный срок реализации проекта - пять лет. "В случае если проект получит государственную поддержку, то этот срок можно сократить до трех-четырех лет", - отметил Бочаров, не уточнив, когда именно будет дан старт проекту.

Он также добавил, что возделывание льна не является традиционным направлением в сельском хозяйстве региона. По словам Бочарова, в этом году компания впервые посеяла 320 га этой культуры.

По мнению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, продукция переработчиков льна востребована на российском рынке, в том числе на предприятиях оборонного комплекса при производстве пороха. "Если говорить о государственной поддержке, то необходимо изучить все возможные риски. Но сам по себе проект относится к импортозамещающим и интересен для региона", - отметил он.

Компания "Родниковое поле" работает в Веневском районе Тульской области с марта 2016 года, основные виды деятельности - выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур.

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